Дрессированный ротвейлер помогает хозяину по дому в Подмосковье. ФАН-ТВ

Ротвейлер по кличке Дюша собирает миллионы просмотров в Сети. Хозяин пса Юрий Одинцов научил его не просто выполнять команды, а полноценно помогать по дому.

Помощь эта, правда, похожа на старания двухлетнего ребенка, по словам мужчины. Но Юрий верит, что именно так устанавливается крепкая связь между животным и его хозяином. Ротвейлер приносит лопату, чтобы расчистить снег или бутылку колы, чтобы хозяин или его гости могли утолить жажду. Дюша точно знает, что где лежит. Он снимает одежду с хозяина после прогулки и дарит хозяйке Ларе подарки.

«Собаке четыре года, командам я его не обучал по большому счету, в той традиционной манере, как это представляют. Я больше на взаимодействии с ней выехал. Собака хочет мне помочь — я ей это разрешаю, собаке хочется что-то делать — пожалуйста, но что-то сделай для меня. Вот такое сосуществование», — рассказал Юрий Одинцов.

Житель Подмосковья выкладывает видео с псом в соцсети, у него уже 150 тысяч подписчиков и 4 миллиона лайков. На своем канале он рассказывает и показывает, как можно воспитать собаку.