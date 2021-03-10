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Ксения Собчак изобличила Михалкова, прочитав статью годовалой давности

Ксения Собчак изобличила Михалкова, прочитав статью годовалой давности

В противостоянии Собчак Михалков пока выигрывает известный режиссер. Вся проблема в том, что Ксения Собчак бросалась фактами, не проверив ни одного из них. Хотя это было крайне несложно, просто стоило посмотреть официальные сайты судов и госзакупок. Но Ксения Анатольевна обвинила Никиту Михалкова и Андрея Симановского в захвате Центра театра и кино на Поварской. ФАН решил проверить, действительно ли это так или Ксения Собчак просто основывается на сплетни из Сети.

Чуть ранее Ксения Собчак заявила, что театр киноактера в Москве вот уже третий год разрушается и ждет сноса. А в результате Никита Михалков получит свободную землю в центре Москвы стоимостью в миллиарды долларов. Как выяснил ФАН, Ксения Анатольевна фактически процитировала статью одного из изданий, которое тоже основывалось на петициях и голых словах. Михалков никогда не говорил о сносе зданий, даже наоборот — всегда утверждал, что его нужно сохранить. То, что работы уже ведутся, подтверждается не только словами режиссера, но и госзакупкой, состоявшейся еще в августе 2020 года, на «Проведение негосударственной экспертизы проектной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий» стоимостью 398 396,35 рублей.

Ксения Собчак изобличила Михалкова, прочитав статью годовалой давности

Ксения Собчак изобличила Михалкова, прочитав статью годовалой давности

Ксения Собчак изобличила Михалкова, прочитав статью годовалой давности

Сейчас идет исполнение контракта. Уже существуют эскизы с известным всему миру художником Юрием Купером. Юрий Купер, кстати, сотрудничает с Центром уже давно, занимался оформлением спектаклей вполне по низким расценкам для художника такого уровня — не больше 1,2 миллиона рублей за весь спектакль.

Договор по экспертизе оплачивается не из бюджетных средств. Возможно, Собчак и не строитель, поэтому не понимает, что на реконструкцию и восстановление здания такого масштаба необходимо подписать кучу согласований, пройти несколько экспертиз на каждом этапе.

Идем далее — Михалков и Симановский в прошлом году учредили благотворительный фонд поддержки Центра театра и кино на Поварской, откуда частично будут финансироваться работы по восстановлению объекта. Прибыль за первые несколько месяцев составила 203 тысячи рублей. Понятно, что немного, но и о существовании фонда пока мало кто знал.

И последнее — Центр театра и кино на Поварской не принадлежит Михалкову и Симановскому. Подтверждение этому можно найти в решении Арбитражного суда, в который обращался Департамент городского имущества города Москвы, дабы утвердить собственность еще на два объекта Центра.

В решении суда говорится:

«Признать право собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества:
 - здание с кадастровым номером 77:01:0001062:1012 площадью 100,1 кв.м. по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 33, строение 4;
 - здание с кадастровым номером 77:01:0001062:1010 площадью 39,9 кв.м. по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 33, строение 3».

Так что при любом раскладе Михалков не получает землю в собственность.

Ранее ФАН писал, что Михалков к концу этого года планирует поставить в Центре спектакль «12». Уже проведены первые закупки в виде декораций и прав на эскизы костюмов и световое оформление.

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