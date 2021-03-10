Ксения Собчак изобличила Михалкова, прочитав статью годовалой давности

В противостоянии Собчак — Михалков пока выигрывает известный режиссер. Вся проблема в том, что Ксения Собчак бросалась фактами, не проверив ни одного из них. Хотя это было крайне несложно, просто стоило посмотреть официальные сайты судов и госзакупок. Но Ксения Анатольевна обвинила Никиту Михалкова и Андрея Симановского в захвате Центра театра и кино на Поварской. ФАН решил проверить, действительно ли это так или Ксения Собчак просто основывается на сплетни из Сети.

Чуть ранее Ксения Собчак заявила, что театр киноактера в Москве вот уже третий год разрушается и ждет сноса. А в результате Никита Михалков получит свободную землю в центре Москвы стоимостью в миллиарды долларов. Как выяснил ФАН, Ксения Анатольевна фактически процитировала статью одного из изданий, которое тоже основывалось на петициях и голых словах. Михалков никогда не говорил о сносе зданий, даже наоборот — всегда утверждал, что его нужно сохранить. То, что работы уже ведутся, подтверждается не только словами режиссера, но и госзакупкой, состоявшейся еще в августе 2020 года, на «Проведение негосударственной экспертизы проектной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий» стоимостью 398 396,35 рублей.

Сейчас идет исполнение контракта. Уже существуют эскизы с известным всему миру художником Юрием Купером. Юрий Купер, кстати, сотрудничает с Центром уже давно, занимался оформлением спектаклей вполне по низким расценкам для художника такого уровня — не больше 1,2 миллиона рублей за весь спектакль.

Договор по экспертизе оплачивается не из бюджетных средств. Возможно, Собчак и не строитель, поэтому не понимает, что на реконструкцию и восстановление здания такого масштаба необходимо подписать кучу согласований, пройти несколько экспертиз на каждом этапе.

Идем далее — Михалков и Симановский в прошлом году учредили благотворительный фонд поддержки Центра театра и кино на Поварской, откуда частично будут финансироваться работы по восстановлению объекта. Прибыль за первые несколько месяцев составила 203 тысячи рублей. Понятно, что немного, но и о существовании фонда пока мало кто знал.

И последнее — Центр театра и кино на Поварской не принадлежит Михалкову и Симановскому. Подтверждение этому можно найти в решении Арбитражного суда, в который обращался Департамент городского имущества города Москвы, дабы утвердить собственность еще на два объекта Центра.

В решении суда говорится:

«Признать право собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества:

- здание с кадастровым номером 77:01:0001062:1012 площадью 100,1 кв.м. по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 33, строение 4;

- здание с кадастровым номером 77:01:0001062:1010 площадью 39,9 кв.м. по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 33, строение 3».

Так что при любом раскладе Михалков не получает землю в собственность.

Ранее ФАН писал, что Михалков к концу этого года планирует поставить в Центре спектакль «12». Уже проведены первые закупки в виде декораций и прав на эскизы костюмов и световое оформление.