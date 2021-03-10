Сборная России по хоккею сыграет с Белоруссией и Швейцарией перед ЧМ-2021

, 10 марта. Четыре товарищеских матча проведут хоккеисты сборной России незадолго до старта планетарного первенства в Риге.

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что в апреле подопечные Валерия Брагина проведут по два товарищеских матча со сборными Белоруссии и Швейцарии. Точные даты игр пока не озвучивались. Матчи против белорусской сборной россияне проведут в Москве. Контрольные игры против Швейцарии состоятся на арене соперника.

После этого сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура в Чехии, а затем отправится на ЧМ в столицу Латвии. Планетарное первенство в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.