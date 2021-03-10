Депутат Катасонов направил Госдуму проект закона о прогрессивной шкале НДФЛ

Москва, 10 марта. Законопроект о введении в России новой прогрессивной шкалы НДФЛ внес на рассмотрение Госдумы депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.

Доход граждан свыше пяти миллионов рублей в год с 1 января облагается увеличенной налоговой ставкой в 15%. Депутат внес предложение в целом освободить от уплаты налога россиян, чей заработок в год составляет до 204 тысяч рублей (17 тысяч рублей в месяц). Также он предлагает увеличивать ставку по НДФЛ до 35% при росте планки заработка до 100 млн рублей в год.

Так, с первых пяти млн налог может составить 623,5 тысячи рублей, с десяти — 1 373,5 тысячи рублей, со ста миллионов — 23 873,5 тысячи рублей. По словам Катасонова, данное нововведение допускает перераспределение налоговой нагрузки с россиян, доход которых ниже 17 тысяч рублей в месяц и представителей «среднего класса» к более состоятельным россиянам. Также данная мера позволит увеличить поступления в бюджет на 343 млрд рублей в год.

Зарубежные компании, которые нанимают российских разработчиков программного обеспечения, могут обязать выплачивать подоходный налог с зарплаты сотрудника.