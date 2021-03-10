Виторган устроил для возлюбленной впечатляющее романтическое путешествие

Мале, 10 марта. Актер Максим Виторган решил удивить возлюбленную Нино Нинидзе и устроил для нее впечатляющее романтическое путешествие. Пара побывала на Байкале, а теперь отдыхает на Мальдивах.

Путешествие знаменитостей началось с Иркутска. Влюбленные посетили выставку скульптур и художественную галерею, погуляли по усыпанному снегом городу и насладились красотой Байкала.

Виторган даже прокатился по льду на велосипеде, а Нинидзе показала в Instagram впечатляющий кадр замерзшей поверхности озера.

А затем влюбленные стали публиковать фотографии с «райских» островов.

«Смена пейзажа. Просто Земля крутится очень быстро… Свобода полета оказывается бегством, сорванные планы — новыми возможностями…» — философски заметил актер.

Виторган и Нинидзе воспитывают сыновей от предыдущих отношений. Актер раньше был женат на телеведущей Ксении Собчак. Журналистка в честь 8 Марта получила от Платона букет и открытки, сделанные своими руками. А Нинидзе взяла сына с собой на Мальдивские острова.

В настоящее время там проводят медовый месяц телеведущий Константин Ивлев и его молодая супруга Валерия Куденкова. Жена шеф-повара и ресторатора вовсю хвастается кадрами из отпуска.