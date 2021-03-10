Российские блогеры в 2020 году не доплатили налогов на два миллиарда рублей

Министерство цифрового развития России планирует выдвинуть инициативу о введении для иностранных платформ налога для российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Закон коснется таких платформ, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok.

Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал подобное предложение, заявив, что реализовать его будет довольно проблематично.

«Инициатива вызывает пока больше вопросов, чем понимания, как будет работать эта система. Полтора года назад Минфин уже предложил обязать IT-гигантов выплачивать налог на прибыль, которую они получают в России. И это достаточно сложно реализуемо, потому что на данный момент корпорации платят налоги по законодательству той страны, на чьей территории расположена их штаб-квартира. Вместе с тем для государства, безусловно, это является одним из дополнительных источников пополнения бюджета. Кроме того, устраняется некая несправедливость, связанная с тем, что все стабильно платят подоходный налог НДФЛ в России, а блогеры, зарабатывающие большие суммы, эти налоги фактически не платят. Платить налоги обязаны все лица, получающие доход, в том числе и блогеры», — поделился мнением Артем Голубев.



Вопрос только в том, обратил внимание экономист, как учесть те суммы, которые зарабатывают блогеры на рекламе.

«С точки зрения действующего налогового законодательства Российской Федерации, блогер может платить налоги как физическое лицо, то есть 13% или 15% при превышении пяти миллионов рублей в год. Он может платить как самозанятый, также может оформить ИП. В последнем случае он может выбрать либо общую систему налогообложения, либо упрощенную. Проблема заключается в том, чтобы в полной мере отследить получаемые от рекламы доходы блогеров, особенно на иностранных платформах, это определенная сложность для государственных налоговых органов», — считает собеседник ФАН.



Артем Голубев поделился с изданием подсчетами, сколько мог бы получить федеральный бюджет с налогов блогеров в 2020 году.

«По разным подсчетам за прошлый год около 18 миллиардов рублей заработали российские блогеры. Соответственно, если посчитать 13%, то получается значительная сумма, больше двух миллиардов рублей. Однако многие блогеры — это достаточно состоятельные люди, у которых доходы существенно превышают пять миллионов рублей в год. В таком случае ставка должна использоваться уже на уровне 15%. Если посчитать всю заработанную сумму как превышающую пять миллионов рублей, то с 18 миллиардов доходы государства по НДФЛ могли бы составить уже 2,7 миллиарда рублей», — сообщил экономист.

Российский экономист Михаил Делягин ранее высказывался о том, что в России можно повысить налог для обеспеченных граждан. Он сообщил, что те люди, которые зарабатывают миллион рублей в месяц, могут платить не 15%, а 20% налога.