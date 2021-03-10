Испанская языковая школа объяснила наличие русского мата в своей рекламе

Мадрид, 10 марта. Реклама с наличием русской нецензурной лексики покажет детям, что этот сегмент языка из речи необходимо исключить, заявили в испанской языковой школе Yuhu Learns.

Примеры нецензурной брани в рекламе испанской языковой школы вызвали много вопросов, однако руководство учреждения объяснило смелый шаг. Многие дети слышат запретные слова в видеороликах на YouTube или других площадках и начинают неосознанно их повторять и запоминать.

Языковая школа Yuhu Learns не намерена провоцировать споры и критику в свой адрес, заверили сотрудники. Неординарная реклама призывает ребят осознанно использовать иностранные слова и исключить из речи нецензурную лексику, заключили испанские лингвисты.

Налог на рекламу у блогеров в России предложили ввести для иностранных соцсетей. Доход россиян за съемку видеоконтента за минувший год составил порядка 18 млрд руб. Налогообложение этой сферы деятельности пополнит бюджет РФ дополнительными финансами.