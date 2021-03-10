Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин показала фото своего новорожденного сына

Лос-Анджелес, 10 марта. Голливудские актеры Морена Баккарин и Бен Маккензи во второй раз стали родителями. Счастливая мать поделилась снимком маленького сына.

Фотография мальчика, которого назвали Артуром, опубликована в Instagram-блоге артистки. Юный наследник крепко спит, держа себя за пальчик левой руки. Такой же фотографией поделился супруг Морены Баккарин.

«Добро пожаловать в мир, Артур. Поверь нам, ты ничего не пропустил», — написала звезда «Дэдпула».

Поклонники восторженно приняли новость о рождении малыша у звездной пары. В комментариях они пожелали Артуру счастья, здоровья и любви со стороны родителей. Морена Баккарин до последнего скрывала свою беременность. Про то, что в их семье ждут второго ребенка, стало известно только в декабре 2020 года.

Бен Маккензи женился на красивой бразильянке в 2017 году, пара воспитывает общую дочь Фрэнсис, а также сына Морены от первого брака — Джулиуса. Артистка неоднократно заявляла в интервью, что 42-летний Маккензи — прекрасный супруг.

В январе студия Marvel сообщила, что планирует выпустить третью часть «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Фильм получил рейтинг для взрослых и, скорее всего, будет снят в 2022 году.