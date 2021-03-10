Третья волна коронавируса началась в Германии

Берлин, 10 марта. Очередная волна коронавируса накрыла Германию. О неблагоприятной на фоне пандемии обстановке в стране заявили в Институте Роберта Коха.

Специалисты института назвали условия ввода новых ограничений, связанных с COVID-19. Возвращение таких мер возможно, если не удастся привить большую часть европейцев. Пока что в институте не прогнозируют введение жестких мер до осени.

В начале марта в некоторых регионах Германии смягчили антикоронавирусные ограничения. Об этом сообщили местные власти. Инициативу о смягчении ограничений поддержали представители Правительства ФРГ во время совещания с участием канцлера Ангелы Меркель.