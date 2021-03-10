Американские и британские инвесторы больше других вложились в российские ОФЗ

Москва, 10 марта. Центральный банк РФ рассказал, какие государства больше всего владеют российскими государственными ценными бумагами.

Об этом стало известно из обзора рисков финансовых рынков Центробанка РФ. По итогам анализа структуры инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 января текущего года выяснилось, что суммарные вложения через компании из Великобритании и Соединенных Штатов Америки выше, чем у иных иностранных юрисдикций.

«Наибольшая доля вложений среди стран-нерезидентов приходится на компании из Великобритании и США (по 6,9%)», — пишет «РГ».

Причем в объемах по номиналу суммы составляют 947 и 944 миллиарда рублей соответственно. Регулятор отмечает, что страновая концентрация среди нерезидентов может вызвать уязвимость рынка РФ к ухудшению геополитических факторов со стороны ряда государств.

Ранее из отчетности российских банков стало известно, что отечественные финансовые организации увеличили кредитование иностранных предприятий в валюте. Данные приводились по итогам 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей. При этом активнее всего банки давали в долг нерезидентам средства на срок более трех лет.