Красноярских чиновников подозревают в халатности по отношению к жилью детей-сирот

Красноярск, 10 марта. Работники администрации Первоманского сельсовета не поддерживали сохранность жилой площади, принадлежащей трем сиротам. Следователи готовятся обвинить чиновников в халатности.

Полиция проверяет деятельность работников администрации Первоманского сельсовета, которых подозревают в халатности.

По данным следствия, чиновники не приняли необходимых мер по обеспечению сохранности квартиры трех детей-сирот до достижения ими совершеннолетия. В результате несоответствующего отношения уполномоченных лиц жилище пришло в непригодное состояние, которое теперь можно исправить лишь при помощи капитального ремонта.

В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств дела и устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.

В Калининградской области возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Должностные лица ответят за предоставление детям-сиротам непригодного жилья, сообщал ФАН.