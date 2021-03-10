Мадуро обвиняет Дуке в похищении оружия Венесулы, в Каракасе усиливают блокпосты

Президент Мадуро обвиняет Колумбию в эскалации военного конфликта, Куба планирует сотрудничать с Венесуэлой в области сельского хозяйства, а в Сан-Кристобале мошенник украл 500 газовых баллонов. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

В Саморе задержали перевозчика нелегальных мигрантов

Сотрудники береговой охраны задержали перевозчика нелегальных мигрантов к северо-востоку от мыса Пунта-де-Мансанильо в муниципалитете Самора. Карлос Андрес Дюмон перевозил на своем спортивном судне 17 человек, в том числе двух детей, они направлялась на остров Кюрасао. В настоящее время полиция штата Фалькон устанавливает обстоятельства произошедшего.

#9Mar Falcón | Detienen a un hombre que pretendía trasladar ilegalmente hasta Curazao a 17 personas https://t.co/g5ehzF7xRC — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 9, 2021

В Сан-Кристобале мошенник украл 500 газовых баллонов

Десятки жителей города Сан-Кристобаль пожаловались на мошенника, который украл у них в общей сложности 500 газовых баллонов и деньги за их заправку. Преступник убедил всех, что работает на газозаправочном заводе и предложил купить топливо по более дешевой цене. Несколько десятков жителей согласились и передали ему емкости и деньги, однако в назначенное время мужчина так не объявился. Жители забили тревогу и обратились в полицию. Жертвами мошенника оказались также жители сектора Сукре, города Гуакара и других населенных пунктов.

Táchira| Al menos 500 bombonas de gas habrían sido robadas mediante una estafa en San Cristóbal ???? | #Regionales https://t.co/juxfJ9ANZQ — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 10, 2021

Центральная Венесуэла

В Гуакаре арестовали мужчину за избиение жены

Полицейские из города Гуакара в секторе Турумо Вьехо задержали мужчину, который избил свою жену. По данным правоохранителей пострадавшая находилась на шестом месяце беременности. Происшествие расследует городская прокуратура.

#10mar Arrestado sujeto que agredió a su pareja embarazada en Guacara #Sucesoshttps://t.co/t2BtN6N1ay — Notitarde (@webnotitarde) March 10, 2021

В Каракасе задержали шесть человек из-за перевозки кокаина

Полиция города Каракас задержали шесть человек за перевозку кокаина. Четверо из них выдавали себя за сотрудников Боливарианской национальной полиции. У преступников изъяли также бронежилеты, одну винтовку, несколько пистолетов пистолетов и патроны к ним.

Caracas | Detienen en Tazón a 6 personas que trasladaban 13 panelas de presunta cocaína

¿Detalles? Dale click ⬇️https://t.co/rchAin1e8u a través de @Punto_deCorte — Nicmer Evans (@NicmerEvans) March 10, 2021

Усиление блокпостов

По информации из соцсетей в Каракасе увеличивается количество блокпостов. Всего будет развернуто 52 пункта на западе города. Контроль усилят на въездах и выездах из города. Официальные источники связывают ужесточение пропускных мер с ограничениями из-за COVID-19 в Венесуэле — в стране растет заболеваемость.

#INFORMACIÓN #10mar #Caracas



Emitida orden para aumentar la cantidad de puntos de control en las principales calles y avenidas (52 puntos de control se desplegarán en el oeste de Caracas), se mantienen y refuerzan los controles en las entradas y salidas de la ciudad capital. — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 10, 2021

Острова и территориальные воды

В Пунта-де-Пьедрас жители протестовали из-за нехватки воды

Жители нескольких общин в городе Пунта-де-Пьедрас вышли на протест чтобы привлечь внимание Карибской гидрологической компании (Hydrocaribe) к тому что у них уже год нет питьевой воды. Протестующие перекрыли одну из основных магистралей города, позже митинг разогнала национальная гвардия.

La falta del servicio de agua generó que los vecinos de esta zona del municipio Tubores, en #Margarita, salieran a protestar y tomarán la vía principal de El Guamache, hacia Punta de Piedras https://t.co/MfWy39PKhk — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 10, 2021

Политика

Мадуро обвинил Колумбию в попытке похитить армейское вооружение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в попытках украсть оружие у Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). По его мнению, правительство «Герцога» делает все для эскалации ситуации в стране. Венесуэльский лидер заявил, что колумбийские спецслужбы пытались подкупить венесуэльских чиновников.

#EnVivo ???? | “Desde la Casa de Nariño se planifican todos los días actividades para desestabilizar a Venezuela”, denunció el presidente @NicolasMaduro pic.twitter.com/x2v9bf7M2N — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 9, 2021

Экономика

Венесуэла и Куба будут сотрудничать в области сельского хозяйства

Министерства сельского хозяйства Кубы и Венесуэлы подписали соглашение о двухстороннем развитии производства продовольствия. Речь идет про рыбоводство, сбор зерновых, бобовых, а также посев высокобелковых и кормовых растений. На встрече стороны подчеркнули, что соглашение поможет странам противостоять блокаде и санкциям со стороны США.

Cuba y Venezuela estrechan lazos agroalimentarios para enfrentar sanciones https://t.co/aAJnfrKN8A



Cuba y Venezuela acordaron impulsar la "soberanía alimentaria" ampliando la cooperación bilateral a la esfera de la agroalimentación.

¡Leanlo!. — Ramiro Falcón M (@ramirofalconm) March 10, 2021

Гуманитарные вопросы

В Венесуэле отмечают День врача

Каждый год 10 марта в Венесуэле отмечают День врача, праздник основан в честь известного хирурга и политика Хосе Марии Варгаса. Традиционно в этот день поздравляют работников медицинской сферы по всей стране. Праздник стал особенно значим в период пандемии.

#EFEMÉRIDE | Día del Médico en Venezuela para recordar el nacimiento del Dr. José María Vargas; médico y cirujano, fundador de la Sociedad Médica de Caracas, se destacó por su dedicación, preparación profesional y aplicación de técnicas novedosas de medicina en el país. pic.twitter.com/l5i50yskxw — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 10, 2021

На 10 марта в Венесуэле зафиксировано 547 новых случаев заболевания COVID-19, восемь человек скончались. В общей сложности с начала пандемии в Венесуэле зафиксировано более 143 тыс. случаев заражения, 1,3 тыс. человек скончались.