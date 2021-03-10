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Мадуро обвиняет Дуке в похищении оружия Венесулы, в Каракасе усиливают блокпосты

Мадуро обвиняет Дуке в похищении оружия Венесулы, в Каракасе усиливают блокпосты

Президент Мадуро обвиняет Колумбию в эскалации военного конфликта, Куба планирует сотрудничать с Венесуэлой в области сельского хозяйства, а в Сан-Кристобале мошенник украл 500 газовых баллонов. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

В Саморе задержали перевозчика нелегальных мигрантов

Сотрудники береговой охраны задержали перевозчика нелегальных мигрантов к северо-востоку от мыса Пунта-де-Мансанильо в муниципалитете Самора. Карлос Андрес Дюмон перевозил на своем спортивном судне 17 человек, в том числе двух детей, они направлялась на остров Кюрасао. В настоящее время полиция штата Фалькон устанавливает обстоятельства произошедшего.

В Сан-Кристобале мошенник украл 500 газовых баллонов

Десятки жителей города Сан-Кристобаль пожаловались на мошенника, который украл у них в общей сложности 500 газовых баллонов и деньги за их заправку. Преступник убедил всех, что работает на газозаправочном заводе и предложил купить топливо по более дешевой цене. Несколько десятков жителей согласились и передали ему емкости и деньги, однако в назначенное время мужчина так не объявился. Жители забили тревогу и обратились в полицию. Жертвами мошенника оказались также жители сектора Сукре, города Гуакара и других населенных пунктов.

Центральная Венесуэла

В Гуакаре арестовали мужчину за избиение жены

Полицейские из города Гуакара в секторе Турумо Вьехо задержали мужчину, который избил свою жену. По данным правоохранителей пострадавшая находилась на шестом месяце беременности. Происшествие расследует городская прокуратура.

В Каракасе задержали шесть человек из-за перевозки кокаина

Полиция города Каракас задержали шесть человек за перевозку кокаина. Четверо из них выдавали себя за сотрудников Боливарианской национальной полиции. У преступников изъяли также бронежилеты, одну винтовку, несколько пистолетов пистолетов и патроны к ним.

Усиление блокпостов

По информации из соцсетей в Каракасе увеличивается количество блокпостов. Всего будет развернуто 52 пункта на западе города. Контроль усилят на въездах и выездах из города. Официальные источники связывают ужесточение пропускных мер с ограничениями из-за COVID-19 в Венесуэле — в стране растет заболеваемость.

Острова и территориальные воды

В Пунта-де-Пьедрас жители протестовали из-за нехватки воды

Жители нескольких общин в городе Пунта-де-Пьедрас вышли на протест чтобы привлечь внимание Карибской гидрологической компании (Hydrocaribe) к тому что у них уже год нет питьевой воды. Протестующие перекрыли одну из основных магистралей города, позже митинг разогнала национальная гвардия.

Политика

Мадуро обвинил Колумбию в попытке похитить армейское вооружение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в попытках украсть оружие у Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). По его мнению, правительство «Герцога» делает все для эскалации ситуации в стране. Венесуэльский лидер заявил, что колумбийские спецслужбы пытались подкупить венесуэльских чиновников.

Экономика

Венесуэла и Куба будут сотрудничать в области сельского хозяйства

Министерства сельского хозяйства Кубы и Венесуэлы подписали соглашение о двухстороннем развитии производства продовольствия. Речь идет про рыбоводство, сбор зерновых, бобовых, а также посев высокобелковых и кормовых растений. На встрече стороны подчеркнули, что соглашение поможет странам противостоять блокаде и санкциям со стороны США.

Гуманитарные вопросы

В Венесуэле отмечают День врача

Каждый год 10 марта в Венесуэле отмечают День врача, праздник основан в честь известного хирурга и политика Хосе Марии Варгаса. Традиционно в этот день поздравляют работников медицинской сферы по всей стране. Праздник стал особенно значим в период пандемии.

На 10 марта в Венесуэле зафиксировано 547 новых случаев заболевания COVID-19, восемь человек скончались. В общей сложности с начала пандемии в Венесуэле зафиксировано более 143 тыс. случаев заражения, 1,3 тыс. человек скончались.

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