Парикмахер в депрессии стал приставать к маленьким мальчикам в Махачкале

Махачкала, 10 марта. Мальчики, которых мамы оставили в салоне для стрижки, рассказали, что парикмахер начал распускать руки и приставать к ним.

Сотрудники правоохранительных органов в Махачкале задержали парикмахера-педофила. По имеющимся данным, на счету злоумышленника как минимум два эпизода совращения малолетних. Однако жертв может быть больше.

О странном поведении подозреваемого стало известно благодаря двум мальчикам. Мамы школьников отвели их в детский парикмахерский салон, а сами отправились в магазин неподалеку. Позже сыновья рассказали, что оставшийся с ними мужчина вместо того, чтобы их стричь, начал «распускать руки». Женщины сразу же сообщили о произошедшем в полицию.

Во время допроса мужчина во всем сознался. Он также заявил, что в последнее время в его жизни настала черная полоса, он много пил, поссорился с женой. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Еще один случай педофилии зафиксирован в одной из школ Иркутска. Там учитель физкультуры заставлял детей целоваться и делал им непристойные предложения, сообщил ФАН.