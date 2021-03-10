СМИ: невостребованные в России порты могут отдать инвесторам за рубль

Москва, 10 марта. Ветхие и невостребованные речные порты будут выставлять на торги с начальной ценой в 1 рубль. Власти России вновь вернулись к обсуждению инициативы.

Законопроект о приватизации подготовил и доработал Минтранс РФ, а в марте его одобрило правовое управление администрации Российской Федерации. Проект согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов, об этом сообщает «Интерфакс».

Проект закона призван разрешить проблему заброшенных портов. В бюджете не заложены средства на их полноценное восстановление и содержание. Эксплуатирующие организации, в свою очередь, не имеют достаточной правовой основы, чтобы ремонтировать порт на частные средства. Новый собственник обязуется использовать порт по назначению и устранить причины, мешающие эксплуатации объекта.

Владимир Путин в 2016 году поручал установить критерии, по которым такие объекты переходили бы в разряд невостребованных. Для этих объектов должен был работать ускоренный порядок вовлечения их в хозяйственный оборот.

Крупные российские гавани, как ранее сообщал ФАН, начали принимать нефтепродукты из Белоруссии. Отечественные порты теперь включены в цепочку поставок Минска.