Орешкин вылечился от коронавируса

Москва, 10 марта. Помощник российского президента Максим Орешкин излечился от коронавирусной инфекции. Такую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

Положительный результат теста на COVID-19 политик получил 6 марта. Орешкин перешел на удаленный формат работы в связи с заболеванием. Сейчас помощник президента РФ полностью поправился и чувствует себя хорошо, следует из сообщения.

Всего 4,3 млн россиян заразились коронавирусом с начала 2020 года. Российские врачи уже вылечили от заболевания порядка 3,9 млн пациентов. Распространение COVID-19 в РФ удалось сократить благодаря массовой вакцинации.