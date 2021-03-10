РЖД опровергла миф о скорости велосипедов и грузовых поездов в России

Москва, 10 марта. Компания "РЖД" выступила с опровержением по поводу распространившегося мифа, в котором сравнивается скорость движения грузовых поездов и велосипедов.

Имеется в виду миф, что любой, даже начинающий велосипедист в конечном итоге сможет обогнать товарный поезд, который вышел из пункта А и движется по территории России в пункт Б. Средняя скорость доставки грузов по железной дороге составляет 18,8 километров в час.

По мнению РЖД, российские грузовые поезда — одни из самых скоростных в мире. С учетом разгона и торможения их средняя скорость составляет 48 километров час. Однако время доставки увеличивается из-за вынужденного простоя у получателей грузов, а также на границе между странами.