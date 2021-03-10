Асмус показала кадры с вечеринки в честь окончания съемок фильма о Есенине

Москва, 10 марта. Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами кадрами с вечеринки в честь окончания съемок фильма «Декабрь», главная роль в котором досталась Александру Петрову.

Как объяснила Асмус, гуляния в честь завершения съемок проекта в актерской среде называют «шапкой».

««Декабрь» — это фильм о последних днях жизни [поэта] Сергея Есенина. Самый сложный и масштабный проект! Таких еще никто не снимал. И скоро вы узнаете почему…» — написала она.

Асмус пообещала, что картина выйдет на экраны уже в этом году. Актриса поблагодарила всех причастных к ее созданию и назвала съемочную группу гениальной.

В Instagram Stories она показала видео с вечеринки, а в ленте оставила общий снимок, на котором запечатлены не только они с Петровым, но также режиссер Клим Шипенко и другие члены съемочной команды.

Петров, в объятиях которого сфотографировалась разведенная Асмус, встречается с коллегой Стасей Милославской. А Шипенко женат на артистке Соне Карпуниной. Его недавно заподозрили в тайном романе с актрисой Агатой Муцениеце.