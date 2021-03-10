Вспомнили обиду: жителя Саратовской области убили из-за кражи кольца в детстве

Саратов, 10 марта. Житель Хвалынского района, обвиняемый в убийстве собутыльника, отправлен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Саратовской области, трагедия произошла 1 марта. 37-летний подозреваемый, находясь в гостях у 41-летнего жителя Алексеевки, припомнил ему старую обиду: в детстве тот украл кольцо у его матери. На этой почве гость нанес оппоненту удар бутылкой по голове, после чего избил и вылил на него чайник с горячей водой. Пострадавший скончался, его тело тем же вечером обнаружил брат, пришедший в гости.



Юридический консультант Валерий Трофимов рассказал корреспонденту ФАН, какое наказание может ждать подозреваемого, если суд подтвердит вину.

«Увы, типичное бытовое убийство. Иначе, как на почве глубокого алкогольного опьянения, такие вещи практически не происходят. Убийца теперь сядет лет на десять, даже если не был судим ранее. Лишил жизни человека и себе тоже сломал все», — резюмировал эксперт.

Ранее житель Саратовской области убил мать приятеля казаном для плова. Вину задержанный не признает.