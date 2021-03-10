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«Аватар» Кэмерона повторно выйдет на большой экран

«Аватар» Кэмерона повторно выйдет на большой экран

Пекин, 10 марта. Фантастическая картина режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», премьера которого состоялась в 2009 году, повторно выйдет в кинотеатрах Китая.

Фильм 10 лет был рекордсменом по кассовым сборам. «Аватар» принес создателям почти 2,8 млрд долларов. Однако в 2019 году лидерство перехватила лента студии Marvel «Мстители: Финал», которая собрала всего на 7 млн долларов больше, чем детище Кэмерона.

С 12 марта китайские зрители снова смогут посмотреть фантастическую картину в формате 3D и Imax. Повторный прокат картины также может вернуть его на лидирующие позиции среди самых кассовых фильмов, пишет The The Hollywood Reporter.

В «Аватаре» сыграли Зои Салдана («Стражи Галактики», «Коломбиана»), Сэм Уортингтон («Битва титанов», «Терминатор: Да придет спаситель») и Сигурни Уивер (серия ужасов «Чужой»). В январе Джеймс Кэмерон показал поклонникам концепт-арты второй части блокбастера. Ожидается, что «Аватар 2» представят в декабре 2021 года. Творческая команда режиссера готовит еще третью и четвертую части популярной франшизы.

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