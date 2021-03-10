Стало известно, жители каких регионов России больше всего ощущают угрозу увольнения

Москва, 10 марта. Аналитики портала для поиска вакансий и сотрудников HeadHunter провели исследование и выяснили, в каких регионах РФ люди чувствуют себя наиболее неуверенно на своих рабочих местах.

Меньше всего стабильность на работе ощущают в Москве, далее в рейтинге располагается Санкт-Петербург, а замыкает топ-3 Ленинградская область.

«Ощущение стабильности на текущем месте работы у российских соискателей накануне первого квартала 2021 осталось на докризисном уровне», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» выводы аналитиков, полученные от пресс-службы hh.ru.

В Петербурге сильнее других опасаются сокращений представители HR-сферы и топ-менеджмента. Уверены в стабильности на работе представители индустрии спорта и красоты, а также начинающие медики.

Индекс самочувствия на работе отражает оценку текущего состояния человека и его ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров: оценки стабильности на текущем месте работы, оценки сложности поисков работы и критичности этих поисков, оценки гибкости и возможности снизить зарплатные амбиции и шансов в поиске работы в обозримом будущем.

Ранее HeadHunter назвал вакансии с самыми высокими зарплатами. Самые щедрые работодатели готовы платить 800 тысяч рублей в месяц.