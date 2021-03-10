Следователи проверяют жалобы кировчан, на протяжении 14 лет замерзающих в аварийных домах

Киров, 10 марта. Правоохранительные органы заинтересовались проблемами обитателей двух аварийных домов. Здания не утеплили после пожара в 2006 году.

Следственный комитет начал проверку по факту регулярных жалоб жителей Кирова, замерзающих в аварийных домах. Член регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев в беседе с ФАН сообщил, что сотрудники правоохранительных органов опросили жильцов и зафиксировали температуру в помещениях.

По словам собеседника агентства, за счет того, что в последние дни на улице потеплело, температура в квартирах с +11 поднялась до +15. Несмотря на это, горожане до сих пор ходят по своим домам в валенках и спят в обнимку с домашними питомцами. Сергеев отметил, что коммунальщики впервые за долгое время почистили тротуары возле строений.

Ранее ФАН сообщал, что проблемы у жителей двух кировских домов возникли после пожара в 2006 году. Тогда крышу и фасад зданий отремонтировали, но при этом не утеплили.