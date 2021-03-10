Роспотребнадзор не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Москва, 10 марта. Необходимость в массовой вакцинации детей от коронавируса отсутствует. Такого мнения придерживается глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эту среду она выступила на заседании думского комитета по охране здоровья. Дети переносят коронавирус довольно легко. У них быстро вырабатываются антитела, которые впоследствии защищают их от повторного заболевания.

В России стартовала вакцинация от коронавируса постояльцев домов престарелых. Об этом прессе рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Пока что прививочной кампанией охвачены не все дома престарелых. Однако этот вопрос решается.