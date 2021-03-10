«Радио Свобода» и ее гендиректор приговорены к штрафам на 53 млн рублей

Москва, 10 марта. Систематическое нарушение законодательства РФ оборачивается огромной суммой штрафов для иноагента "Радио Свобода" и директора организации.

Стоит отметить, что сумма штрафов растет как снежный ком. Оба ответчика должны в сумме более 53 миллионов рублей, из которых руководитель обязан заплатить 4 миллиона. Претензии связаны с тем, что ответчики постоянно нарушают российское законодательство, касающееся деятельности в стране СМИ-иноагентов.

Стоит ожидать, что сумма штрафов продолжит расти, ведь в отношении ответчиков рассмотрены еще не все материалы, поступившие в мировой суд.