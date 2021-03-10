Госдума одобрила отмену ответственности чиновников при «нечаянной коррупции»

Москва, 10 марта. Государственная дума Российской Федерации в ходе первого чтения одобрила законопроект, подразумевающий снятие ответственности с чиновников за «нечаянную коррупцию».

Речь идет о тех случаях, когда государственные служащие могут не отвечать за нарушения антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если они произошли по обстоятельствам, не зависящим от чиновников.

«Физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений <...> признается следствием независящих от него обстоятельств», — сообщает пресс-служба ГД.

Имеются в виду различные ситуации, которых было невозможно ожидать, избежать или преодолеть. Такими обстоятельствами могут быть, к примеру, стихийные бедствия, забастовки, военные действия или эпидемии. Сообщается, что все ограничения должны быть соблюдены не позднее, чем через месяц со дня прекращения действия данных обстоятельств.

Депутат Госдумы РФ Никита Березин рассказал Федеральному агентству новостей, какие в стране принимаются меры поддержки безработных граждан. В частности, в правительстве делают упор на развитие удаленной занятости.