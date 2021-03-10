Нейробиологи выяснили, почему стареет мозг

Москва, 10 марта. Вещество миелин оказалось «виновником» старения мозга. Такое заявление сделала международная группа ученых на основе проведенных исследований.

Миелин представляет собой оболочку нервных волокон, по которым проходит связь между клетками мозга. Ее повреждение приводит к снижению когнитивных функций человека и может стать причиной развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Ученым в ходе своих исследований удалось выявить гены, которые отвечают за выработку миелина в организме человека. Нейробиологи продолжат работу в этой области, чтобы создать лекарства от слабоумия.

Всего две порции фруктов в день способны увеличить продолжительность жизни человека и уберечь его от нейродегенеративных болезней, выяснили ученые. Самыми полезными для мозга продуктами признали яблоки, шпинат и салаты.