Житель Хакасии погиб в ДТП с улетевшей в кювет иномаркой на поселковой дороге

Абакан, 10 марта. Легковой автомобиль Chery съехал с дороги и снес столб около села Знаменка. В аварии погиб водитель. Полиция устанавливает причины происшествия.

По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением, улетел в кювет и сбил электроопору. Шофер скончался до приезда медиков, а его пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Причины аварии сейчас выясняют следователи, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Сообщается, что неблагоприятные погодные условия не могли спровоцировать ДТП. При этом оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее A42.RU сообщал об аварии с участием пьяного водителя в Кемерове. Мужчина сбил женщину на остановке и скрылся.