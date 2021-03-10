Бывшие участники Евровидения не поняли песню Манижи «Русская женщина» 



Санкт-Петербург, 10 марта. Российско-таджикская исполнительница Манижа приняла неожиданное решение выступить на Евровидении с песней на русском языке. Почему песне Манижи не сулит успех, сможет ли исполнительница составить конкуренцию нашумевшей в прошлом году группе Little Big, и стоит ли России рассчитывать на победу на Евровидении-2021, рассказали бывшие участники международного конкурса в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Певица Мария Кац подробно рассказала об отборочном этапе на Евровидение.

«Я была на отборочном туре и болела за Антона Беляева. Но в целом я очень расстроилась, потому что ни один из претендентов не показал реальную песню. У Антона была интересная музыкальная атмосфера, однако песни, как у Little Big, не было ни у кого. Яркого номера я тоже не увидела ни у Манижи, ни у Антона Беляева, ни у «Две Маши». Выбор Манижи был совершенно очевидным в этой тройке», — заявила вокальный продюсер.

По ее словам, Манижу выбрали, потому что она больше всего приблизилась к нужному формату. Мария Кац также подчеркнула, что в самом номере Манижи точно будут изменения.

«Я очень расстроилась, что Little Big не поехали на Евровидение. Но их соперники вроде бы будут участвовать. Не знаю, сможет ли Манижа составить им конкуренцию. Я сейчас в недоумении», — высказалась певица.

В свою очередь, участница конкурса «Евровидение 2014» Мария Толмачева также высказала недоумение насчет песни Манижи.

«Нам с Настей [сестра Марии]не понравилась песня Манижи. Мы ее не поняли. Судя по песням в 2014 году, раньше был какой-то посыл в Европу. В этот раз я этого посыла не нашла. Может, нужно еще раз послушать», — отметила певица.

Мария Толмачева также подчеркнула, что песня на Евровидении звучит всего один раз, поэтому Европу нужно зацепить сразу.

Представитель Белоруссии на «Евровидении 2016» Александр Иванов же считает, что песня «Русская женщина» не подходит для выступления на Евровидении.

«Критики в сторону Манижи много. Но, как артистку, я ее обожаю, она очень крутая. У меня совершенно неоднозначное мнение насчет ее песни, потому что она чересчур концептуальная. Обычно на Евровидении звучат песни, где есть куплет, есть припев. Этот припев все вместе обязательно поют. А у Манижи песня не особо линейная. Непонятно, когда зрителям нужно хлопать и подпевать. По мне, песня сложновата», — подытожил артист.

Ранее ФАН сообщал, Виталий Милонов заявил, что с «безголосой певичкой» Манижей Россия потеряет свой авторитет.