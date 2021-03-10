Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

Москва, 10 марта. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу созвонился со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Стороны обсудили сотрудничество двух стран и ситуацию в Карабахе.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Телефонный разговор состоялся в среду. В ходе беседы Шойгу и его армянский коллега затронули различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Глава Минобороны России ранее провел телефонные переговоры с руководителем оборонного ведомства Республики Казахстан Нурланом Ермекбаевым. Они поговорили о взаимодействии стран в военной сфере.