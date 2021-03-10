Писательница Степовая рассказала, как Киев должен наказать ЛДНР в случае захвата

Киев, 10 марта. Украинская писательница Елена Степовая предложила свой план «украинизации населения» жителей Луганска и Донецка после победы ВСУ на Донбассе.

Хорошо известная своими русофобскими воззрениями писательница заявила, что всех граждан Луганской и Донецкой областей после возвращения их в состав Украины надо будет проверить на наличие российских паспортов. Всех лиц с российским гражданством писательница предложила выслать из страны в Россию, а пострадавших во время военных действий в ЛДНР просто лишить пенсий по инвалидности, как цитирует «Царьград».

Журналист и политолог Владимир Карасев рассказал, что Степовая уже выработала план зачистки населения Донбасса. Автор книг «Все будет Украина!» и «Свет родного дома» предложила лишить российского гражданства жителей ДНР и ЛНР и выдать им серые паспорта «неграждан» с правом сдачи экзамена на знание украинского языка, истории и литературы. Всем выдержавшим экзамен выдавать украинские документы.

Писательница также указала, что спецслужбы должны проверить всех жителей республик и их аккаунты в социальных сетях. Граждан, которые распространяли «антиукраинскую пропаганду» писательница предложила лишить возможности получить украинский паспорт. Карасев также отметил, что Степовая выступила за проверку граждан на полиграфе.

Однако победа ВСУ в Донбассе, в которой писательница даже не сомневается, была признана маловероятной рядом экспертов. Как сообщило Федеральным агентство новостей, политолог Яков Кедми указал, что наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе приведет лишь к полному разгрому украинской армии.