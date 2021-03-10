Школьник готовил теракт в Пензенской области. События дня. ФАН-ТВ

В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении. Об этом сообщили в ФСБ. Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети о намерении расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. У подростка не было разрешения на хранение оружия. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Подозреваемый сейчас находится под домашним арестом, вину он не признает. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала «РИА Новости», что школьник вырос в многодетной семье, отрицательных характеристик не имеет.

Роскомнадзор допустил возможность блокировки Twitter в России

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением по поводу ограничения работы соцсети Twitter. По его словам, меры были приняты из-за несоблюдения платформой российского законодательства. В частности, администрация интернет-сервиса не удаляет контент, содержащий порнографические изображения и призывы к совершению самоубийства.

«С сегодняшнего дня нами приняты меры централизованного управления в виде замедления скорости интернет-сервиса. Замедление будет реализовано на 100 процентах мобильного трафика и на 50 процентах фиксированного трафика. Механизм замедления будет действовать в отношении передачи фото- и видеоизображений и не будет ограничивать передачу текстовых сообщений. Таким образом пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями в прежнем режиме» — отметил Субботин.

Также он отметил что такие меры вводятся в целях защиты от распространения опасного контента. Ограничение будет действовать до удаления запрещенной информации. Если информацию не удалят, то Роскомнадзор может полностью заблокировать сервис.