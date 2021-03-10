Школьник готовил теракт в Пензенской области. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
В Пензенской области предотвратили теракт в учебном заведении. Об этом сообщили в ФСБ. Сотрудники службы задержали 16-летнего школьника, написавшего в соцсети о намерении расстрелять одноклассников. При обыске у него нашли охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельной бомбы. У подростка не было разрешения на хранение оружия. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Подозреваемый сейчас находится под домашним арестом, вину он не признает. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала «РИА Новости», что школьник вырос в многодетной семье, отрицательных характеристик не имеет.
Роскомнадзор допустил возможность блокировки Twitter в России
Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением по поводу ограничения работы соцсети Twitter. По его словам, меры были приняты из-за несоблюдения платформой российского законодательства. В частности, администрация интернет-сервиса не удаляет контент, содержащий порнографические изображения и призывы к совершению самоубийства.
«С сегодняшнего дня нами приняты меры централизованного управления в виде замедления скорости интернет-сервиса. Замедление будет реализовано на 100 процентах мобильного трафика и на 50 процентах фиксированного трафика. Механизм замедления будет действовать в отношении передачи фото- и видеоизображений и не будет ограничивать передачу текстовых сообщений. Таким образом пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями в прежнем режиме» — отметил Субботин.
Также он отметил что такие меры вводятся в целях защиты от распространения опасного контента. Ограничение будет действовать до удаления запрещенной информации. Если информацию не удалят, то Роскомнадзор может полностью заблокировать сервис.
«Норникель» выплатил штраф 146,2 миллиарда рублей
«Норникель» выплатил рекордный штраф — 146,2 миллиарда рублей. Так компания возместила вред, причиненный окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в Норильске. Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля. Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тысяча тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали. «Норникель» после этого заявлял о намерении внимательно ознакомиться с решением суда, однако впоследствии компания отказалась от планов обжаловать решение. Также 11 февраля «Норникель» получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 миллиона рублей.