Иностранцам предложили туры в Россию для вакцинации от COVID-19

Москва, 10 марта. Иностранные туристические агентства предлагают двадцатидневные путевки в Россию для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Рост интереса к российской вакцине и дефицит прививочных препаратов в мире спровоцировали возникновение необычной услуги. Несколько турагентств предлагают путешественникам поездку в Россию для прививки от COVID-19. Тур длится 20 дней, этого достаточно для получения двух доз вакцины.

За это время туристы смогут посмотреть российские достопримечательности, пишет газета. Иностранцы заинтересовались такой услугой. Внимание к предложению привиться российской вакциной проявили и европейцы.

Такие туры иностранные путешественники воспринимают как лечебные, наподобие поездки для лечения зубов в Хорватию или на пересадку волос в Турцию. Издание уточняет, что предварительно агентствам необходимо получить разрешение от властей Европы на такие туры.

В Латвии все чаще ведутся разговоры о российской вакцине. Министр обороны заявил, что не возражает против «Спутника V». Почти половина жителей страны высказались за возможность привиться российской вакциной от COVID-19.