Запрет на продажу сложных продуктов неопытным инвесторам одобрили в Госдуме

Москва, 10 марта. Законопроект, дающий Центробанку РФ право ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, был принят Госдумой в первом чтении.

Авторы документа поясняют, что права потребителей финансовых услуг часто нарушаются из-за отсутствия единых требований к деятельности финансовых организаций. Это касается раскрытия исчерпывающей информации об услуге и связанной с ней рисках, о предоставлении данных сведений клиенту.

Согласно предложенным изменениям, Банк России сможет препятствовать заключению сложных финансовых договоров с новичками фондового рынка, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация либо необходим определенный опыт и знания. Организации будут обязаны выкупать инструменты и возмещать расходы, понесенные физлицами. Предусмотрен также перенос срока начала тестирования инвесторов на шесть месяцев — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

Решение обезопасить неопытных инвесторов принимается на фоне растущего интереса населения к финансовым активам. ЦБ РФ ранее подсчитал, сколько россиян пришли на биржи в период пандемии коронавируса.