Миро резко высказалась о невесте-стриптизерше сына Королевой и Тарзана

Москва, 10 марта. Невеста сына артистов Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа, работающая стриптизершей, «глупа до неприличия», заявила блогер Лена Миро и посоветовала отменить свадьбу.

Наследник звездной пары сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина после семи месяцев с начала отношений. Девушка по имени Мелисса с 18 лет занимается стриптизом и не скрывает свою профессию от молодого человека.

Королева спокойно восприняла решение сына. Миро тоже не стала осуждать невесту Архипа за выбор профессии. Однако блогера, как оказалось, не на шутку взволновали зубы девушки, которая назвала себя «жадной стриптизершей» и заявила, что получает по нескольку сотен тысяч рублей в месяц.

«Женщина, зарабатывающая такие — да, хоть какие! — деньги, но не удосужившаяся привести в порядок свой рот, крайне глупа. Глупа бездонно. Глупа непоправимо. Глупа до неприличия. Без единого шанса поумнеть. По этой и только этой причине жениться на ней не нужно», — резко высказалась Миро в своем блоге.

Избранница сына Королевой и Глушко рассказала ранее, что до знакомства со звездными родителями жениха даже не подозревала, что встречается с сыном кумира своего детства. Она первой сделала предложение возлюбленному.