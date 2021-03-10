Безработный дважды ударил ножом нового друга жены в ответ на замечание о ее избиении

Липецк, 10 марта. Липецкие следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь местного жителя. Как стало известно ФАН, пострадавшего возмутило, что мужчина избил свою жену.

Вечером 7 марта 27-летний подозреваемый приехал на площадь Победы в Липецке. Он хотел передать подарок для жены, с которой у него в последнее время были натянутые отношения. Встретил мужчину знакомый супруги, который стал предъявлять ему претензии за то, что тот некоторое время назад избил женщину. Из-за этого между знакомыми случился конфликт. Подозреваемый достал нож, два раза ударил в грудь пострадавшего и скрылся. Лишь оказанная своевременная медицинская помощь спасла раненому жизнь.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.

После задержания подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в совершении преступления.

«Мужчина и женщина практически уже не жили совместной жизнью, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он захотел восстановить отношения и купил ей на день рождения цветок в горшке. Однако жена не захотела видеть мужа. Она находилась в кафе с друзьями и попросила знакомого, чтобы тот съездил за подарком».

На встрече 33-летний пострадавший сказал, что женщин бить нельзя, и завязалась драка.

«После того как потасовка закончилась, муж подбежал к такси, на котором приехал, выхватил из барсетки складной нож и два раза ударил им в грудь своего обидчика. После этого он сбежал в другой район. Но потом его замучила совесть, и он сдался в правоохранительные органы», — резюмировал источник.

Подозреваемый нигде не работает. У него уже были проблемы с законом — ранее он был судим за кражу сотового телефона. С женой у них совместный малолетний ребенок.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.