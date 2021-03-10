Определен состав участников боксерских поединков

Москва, 10 марта. Стал известен состав участников боксерского шоу, которое пройдет на московской арене «Мегаспорт». 20 марта Александр Беспутин, Павел Силягин и Харитон Агрба выйдут на ринг перед главным боем чемпиона мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева и боксера из Германии Адама Дайнеса.

В со-главном поединке бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин встретится с аргентинцем Вероном Максимилиано.

Бронзовому призеру чемпионата мира и Европейских игр — 2015 россиянину Павлу Силягину предстоит схватка за пояс WBC Silver во втором среднем весе с боксером из Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым.

Серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба проведет свой пятый поединок на профессиональном ринге. Нашему спортсмену в бою за пояс WBA Continental в первом полусреднем весе будет противостоять венесуэлец Хесус Куадро.

Бывший чемпион IBO в полутяжелом весе россиянин Игорь Михалкин выйдет на ринг с соотечественником Денисом Царюком.

Также российский тяжеловес Владимир Иванов проведет поединок против еще одного боксера из России Александра Степанова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боксер Артур Бетербиев впервые проведет профессиональный поединок в России.