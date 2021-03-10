Подопечный Дробыша Александр Иванов назвал песню Манижи слишком сложной

Участник проекта «Главная сцена», представитель Белоруссии на Евровидении-2016, артист Продюсерского центра Виктора Дробыша Александр Иванов раскритиковал конкурсную песню участницы Евровидения от России на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я обожаю Манижу как артистку, она очень крутая, но я вчера послушал ее конкурсную песню, и она оставила неоднозначное мнение. Чересчур она… сложная, концептуальная. Я привык на Евровидении слышать куплет, припев, который мы все вместе должны петь. А тут я не понял, в каком месте надо хлопать и подпевать артисту. По мне, так сложновато», — поделился мнением Иванов.

Александр Иванов тоже пытался покорить Евровидение, но не прошел в финал в 2016 году. До сегодняшнего момента для Белоруссии непревзойденным остается результат выступления Дмитрия Колдуна в 2007 году, которого продюсировал Филипп Киркоров. Колдун занял 6 место.

Иванов рассказал, что Евровидение стало для него огромной школой. После конкурса певец стал известным, начал больше зарабатывать, записал несколько хороших песен и спел дуэтом с Ириной Аллегровой. В настоящее время певец готовит новые песни на английском языке. К тому, что Евровидение стало политическим конкурсом, музыкант относится философски.

«В какой-то момент политики и правда стало много, но я к тому относился так: у меня есть песня, и моя задача — просто показать ее и себя, и в идеале выиграть, показать награду друзьям. Но мы, музыканты, больше переживаем, как понравиться большему количеству людей», — сказал Иванов.

По его словам, Белоруссия с нетерпением ждет конкурса и отбирает артистов. Иванов надеется, что настанет день, когда артист из этой страны победит на Евровидении.

Ранее ФАН рассказывал, что Владимир Жириновский подверг критике выбор песни и исполнителя от России на международный конкурс «Евровидение-2021».