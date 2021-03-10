Евровидение-2021: почему критики и коллеги скептически смотрят на успех Манижи



Конкурс Евровидение, который в этом году пройдет в Роттердаме, приближается. Полуфинал состоится 18 мая, финал — 22 мая. Россию на этом конкурсе будет представлять певица Манижа, опередившая в ходе национального голосования дуэт «Две Маши» и Антона Беляева. Артистка представит на конкурс песню «Русская женщина», часть которой исполнит на русском, а часть на английском языке. Но эксперты считают, что исполнение песни на русском лишь помешает и не добавит певице плюса на конкурсе. Почему критики и коллеги скептически смотрят на успех Манижи? Насколько сейчас политизирован конкурс? И надо ли участвовать в нем российским исполнителям? Эти вопросы обсудили музыкальные критики, музыканты и продюсеры в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Несмотря на то, что на Западе Евровидение — это всего лишь шоу для домохозяек, в России к этому конкурсу относятся, как к «музыкальной олимпиаде», сказал в ходе прямого эфира музыкальный критик, эксперт ТВ и радио по темам Евровидения Евгений Бабичев. И хотя в последнее время говорят о политизированности конкурса, политика в чистом виде там запрещена. Бабичев привел в пример скандальную историю, когда Грузия хотела выставить на конкурс песню про Путина и Европейский вещательный союз запретил ее. По его мнению, это дает основания предположить, что нынешних провластных претендентов от Белоруссии будут жестко проверять на предмет политики. Но бывают случаи, когда организаторы конкурса бессильны перед политизацией Евровидения. Так, например, произошло 2019 году во время выступления Сергея Лазарева. Тогда Грузия поставила российскому исполнителю ноль баллов.

Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза считает, что причиной популярности Евровидения в России в свое время стало отсутствие масштабных авторских программ на телевидении и восприятие западной культуры за образец. И раз уж российские исполнители в нем участвуют, а зрители смотрят, то игнорировать его не надо.

«Если конкурс политический, то давайте использовать его в политических целях. Например, для популяризации собственной культуры. Посмотрите, как красиво этот конкурс используют французы! Приезжают, поют песню на французском языке, точно зная, что не станут победителями. Потом они занимают свое одиннадцатое место и едут в европейские гастроли. А у нас — приезжает Дима Билан, побеждает и после своей победы едет на гастроли в Сыктывкар», — объяснил Лоза.

Это происходит потому, что Европе не интересен форматный Билан, а «самобытная французская певица» — это что-то новенькое.

Требования к участию в конкурсе меняются год от года. Певица и участница Евровидения-1994 Мария Кац рассказала, что раньше выступление на родном языке было обязательным.

«Все колоссально изменилась. Когда я была на Евровидении, там был оркестр. Сейчас же даже разрешили плейбэк. А пела я на русском. Это было требование. Но сейчас можно спеть часть на русском, а часть на английском. Компромисс уместен», — поделилась артистка.

Она также сказала, что России обязательно надо принимать участие в этом конкурсе. Ведь отечественные исполнители в последние годы уверенно входят в тройку лидеров. В нашей стране много прекрасных исполнителей, которые достойны мирового внимания, считает Кац.

Еще одна участница конкурса певица Мария Толмачева подметила, что в последнее время Евровидение трансформировалось из песенного конкурса в шоу. По ее мнению, это несколько неправильно, на первом месте должно все же стоять исполнение. Она также согласилась с Марией Кац, что использование двух языков на выступлении вполне уместно.

«Раньше мы пели на русском. Сейчас же все поют на английском, чтобы в Европе поняли смысл. Думаю, что всем можно выступать на английском, но можно и миксовать языки», — заключила она.

Представитель Белоруссии на Евровидении 2016 Александр Иванов рассказал, что несмотря на скандал с выбором участника конкурса в этом году, белорусы все равно ждут Евровидение — это всегда ажиотаж для зрителей и шанс показать себя всему миру для исполнителей.

«Политика это или нет — в любом случае, я отношусь к этому так – ты должен просто выйти, показать песню и выиграть. Есть ощущение, что там есть все же политика, но музыканты прежде всего переживают за то, чтобы понравиться зрителю и найти отклик в его сердце», — добавил Иванов.

Артист признался, что участие в проекте оказало на него существенное влияние. Организаторы конкурса всегда используют какие-то новшества, и артисты, вливаясь в этот процесс, неизбежно меняются.

В этом году Россию на Евровидении, которое пройдет в Роттердаме, представляет певица Манижа с композицией «Русская женщина». Примечательно, что часть песни артистка исполняет на русском, а часть на английском языке. Манижа победила в национальном отборе по итогам зрительского голосования. И хотя других участников она обошла со значительным отрывом, ее кандидатура оказалась весьма спорной. Так депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что артистка не достойна представлять нашу страну на конкурсе, поскольку не имеет ничего общего с российской культурой.

«Она не пропагандирует российские ценности. Коль мы участвуем в этом конкурсе, то он должен быть рычагом нашем мягкой силы. Это все равно, что Соболь посылать на переговоры с Америкой. Наши настоящие партнеры не понимают нас. Я не претендую на роль арбитра, но считаю, что в России много интересных коллективов, которые могли бы сделать хороший контент. За нас голосуют, как за единственный лучик европейской свободы. Но если мы превратимся в Румынию, то мы не станем своими для европеоидов. А просто престанем быть своими для наших», — заявил депутат.

Виталий Милонов также предположил, что Манижа — это проект либеральных сил нашей страны, поэтому будет прогибаться под иностранные интересы.

Александр Иванов хоть и отметил талант артистки, но выразил сомнение, относительно репертуара. По его словам, «нелинейная» песня сложно воспринимается слушателем, и из-за этого могут быть проблемы. Неоднозначное впечатление композиция «Русская женщина» произвела и на Евгения Бабичева. Музыкальный критик уверен, что частичное исполнение на русском языке «не пойдет нам в плюс». Он рассказал, что все предыдущие попытки исполнения композиции на русском языке сдвигали представителей нашей страны во второй десяток конкурсантов.