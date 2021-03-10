Толстой прокомментировал решение о замедлении трафика Twitter

Россия не будет делать исключение для IT-гигантов, которые отказываются соблюдать российское законодательство. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент ФАН.

«Сегодня мы стоим перед фактом, что российский рынок не представляет интереса для крупных IT-компаний, поэтому многое будет зависеть от них. Если они не готовы соблюдать российское законодательство, то и мы не готовы делать исключение для компаний, которые считают себя глобальными», — сказал он на заседании межфракционной группы в Госдуме.

Политик убежден, что стоит только один раз пойти на уступки, и «последствия будут абсолютно неприемлемыми».

«Мы призываем их только соблюдать законные права граждан России. Ведь речь идет о произвольных блокировках, удалении информации, — отметил он. — Мы будем тщательно изучать возможные меры, которые может принять государство, чтобы эта деятельность была прозрачной и понятной».

Петр Толстой также сообщил, что комитет Госдумы по безопасности, комитет по налогам и бюджету, а также другие депутаты продолжат работу над совершенствованием законодательства в этой сфере.

Напомним, что ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил о начале замедления работы Twitter на территории РФ из-за неудаления запрещенного контента.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, единственный путь, по которому должны идти все зарубежные IT-гиганты, — официально открывать в России свои представительства и соблюдать законодательство.