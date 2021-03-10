В Европарламенте раскрыли подробности коррупционного скандала в Германии

Немецких депутатов ХДС (Христианско-демократический союз) и ХСС (Христианско-социальный союз) Николаса Лебеля и Георга Нюссляйна уличили в серьезном коррупционном скандале. Их обвиняют в откате на шестизначную сумму за посредничество в сделках по закупке медицинских масок. И это в год проведения важнейших для Германии парламентских выборов!

Лебель из партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель обогатился почти на 300 тысяч евро, выступая посредником между поставщиком и покупателями масок. В распоряжении СМИ оказалась его переписка с бизнесменами, в которой он убеждал работать именно с ним:

«Bricon больше не принимает заказов. Но благодаря моему хорошему знакомству с владельцем компании и с управляющим директором в Германии госпожой (имя скрыто) у меня есть возможность размещать там заказы в значительных объемах. За каждую маску, приобретенную через меня у Bricon, я получаю от покупателя 0,12 евро плюс НДС в зависимости от объема заказа».

Об авантюре Нюссляйна, может, вообще никто и не узнал бы, если бы он не заплатил с комиссионных налоги. Речь о госзаказах, которые достались фирме из избирательного округа. Нюссляйн за это получил свыше 600 тысяч евро.

Когда история вскрылась, Лебель сдал депутатский мандат. Нюссляйн в свою очередь отрицает обвинения против себя. Он отказался от поста одного из заместителей лидеров в парламентской группе и подтвердил, что не будет идти на переизбрание в низшем парламенте (бундестаге) на федеральных выборах.

Источник ФАН в Европарламенте поделился своим мнением о происходящем и о том, какой урон этот скандал нанес немецкой власти накануне выборов в бундестаг.

По его информации, расследование включает в себя 13 объектов недвижимости в Германии. Кроме того, по его мнению, почти дюжина депутатов замешаны в этом. Они, возможно, имели прибыль от государственных закупок масок. Однако все они, за исключением Лебеля, отрицают, что получили какие-либо деньги или другие бонусы.

«Между тем руководитель парламентской группы ХДС Ральф Бринкхаус не исключил возможности, что в рядах консервативных партий может быть больше депутатов, замешанных в этом скандале. Он сказал, что стороны будут проводить обсуждения и требовать соответствующей информации в течение следующих нескольких дней, чтобы уточнить любые неопределенные случаи», — рассказал источник.

Он отметил, что будет создана независимая комиссия для рассмотрения процесса закупок.

По его мнению, этот скандал очень плох для репутации ХДС и ХСС, особенно перед выборами, которые начнутся уже в воскресенье, 14 марта. Поддержка ХДС и ХСС просела на 8% и составляет 32% (прошлой весной — 40%).