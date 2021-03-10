Лоза раскритиковал выбор участника на «Евровидение» от России

Певец и композитор Юрий Лоза на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» раскритиковал композицию «Russian woman» певицы Манижи, которая будет представлять Россию на Евровидении.

«Эта композиция написана не для нас. Я могу обсуждать песню после того, как ее начнут напевать люди. А если ее никто не может напеть, значит, и обсуждать нечего. Как пошутил про Манижу журналист и музыкант Андрей Добров — Маниже не хватает хорошей черной бороды, тогда были бы шансы», — прокомментировал Лоза, намекая на победу трансгендерного исполнителя Кончиты Вурст на Евровидении-2014.

Лоза не одобрил выступления трансгендерных артистов на европейском музыкальном конкурсе. В разные годы несколько таких исполнителей побеждали или получали почетное «серебро». Так, в 1998 году победу одержала Dana International, представлявшая Израиль, а в 2007 году второе место занял представляющий Украину Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Исполнение Сердючкой композиции «Dancing Lasha Tumbai», в которой недвусмысленно слышалось «Russia, goodbye», на фоне осложнившихся политических отношений России и Украины навсегда похоронило карьеру Данилко в РФ.

Также Юрий Лоза высказался по поводу намеков на национальность Манижи, которая, будучи таджичкой, поет про русскую женщину. Лоза считает, что национальность певицы не имеет никакого значения.

«Самым русским человеком мы считаем Пушкина, а он араб на определенную часть. Главное — любишь ли ты русскую культуру, принимаешь ли ее, работаешь ли ты на эту страну. Другое дело, если ты думаешь только о себе. Посмотрите, кто авторы этой песни: иностранцы Ори Авни и Ори Каплан. Как они вообще могут понять русскую душу и петь о ней?» — заявил Лоза.

Ранее ФАН рассказывал, что продюсер «Ласкового мая» пожелал Маниже провала на Евровидении.