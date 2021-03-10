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Названа «фотогеничная» альтернатива черной икре для Instagram

Названа «фотогеничная» альтернатива черной икре для Instagram

Москва, 10 марта. Икра считается самой дорогой начинкой для масленичного блина, однако существуют бюджетные альтернативы, рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

Раскошеливаться на дорогой деликатес из осетра вовсе не обязательно. Доступной и полезной станет икра щуки, обычно продукт подкрашивают в черный цвет. Специалисты называют товар икрой для Instagram, потому что его активно скупают для мероприятий, а стоит он в десять раз дешевле черной икры.

Бюджетной альтернативой считается икра сельди. Мелкие крупинки в масле стоят до 100 рублей за банку. Продукт понравится не каждому из-за ярко выраженного рыбного вкуса, предупредила специалист в эфире «Радио 1». На рынках продается икра омуля и сига, которая тоже хорошо подойдет к традиционному масленичному блюду. В качестве начинки для блинов можно использовать тушеную капусту с грибами, диетические сорта мяса и птицы, нежирный творог и яблоки.

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