Туристы из России не спешат заранее бронировать туры в Турцию

Москва, 10 марта. Россияне бронируют только единичные туры в Турцию. Причиной слабого спроса на поездки в африканскую страну стала пандемия коронавируса.

Распространение заболевания внесло заметные коррективы в туристическую отрасль по всему миру. Власти стран вводят многочисленные ограничения, чтобы обезопасить своих граждан и туристов от возможного заражения COVID-19. Российские путешественники неохотно покупают билеты в Турцию по этой же причине, сообщает портал «Ассоциации туроператоров».

Некоторые отели и услуги на территории курортной страны заметно подорожали в период пандемии коронавируса. Власти Турции допустили отмену обязательного наличия отрицательного теста на COVID-19 для туристов в середине апреля.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в феврале обсудили возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Этот препарат уже одобрили в 48 странах мира.