Президенты РФ и Турции дали старт строительству энергоблока на АЭС «Аккую»

Москва, 10 марта. Участие в торжественной церемонии начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции «Аккую» приняли президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский и турецкий лидеры в ходе видео-конференции приняли участие в церемонии нажатия символической кнопки для пуска этих работ. Путин ранее отметил, что Турция является важным стратегическим партнером для РФ.

Для Турции старт строительства третьего энергоблока является историческим событием, считают местные СМИ. Анкара планирует ввести в эксплуатацию первый реактор атомной электростанции в 2023 году. В этот же год республика будет праздновать свое столетие.

«После этого каждый последующий энергоблок будет вводиться в эксплуатацию каждый год», — заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Ранее Минэнерго Белоруссии сообщило, что в корпус реактора на втором энергоблоке местной атомной электростанции осуществлена загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок. Всего планируется загрузить 163 таких имитатора.