Барецкий рассказал, как поступит с платьем Жанны Фриске, когда закончит его носить

Стоимость платья всенародно любимой певицы повысится, когда публика узнает, что его носили две легенды — Жанны Фриске и Стас Барецкий. Таким мнением в беседе поделился с ФАН сам шоумен.

По его словам, в случае, если он сможет купить выставлявшееся на благотворительном аукционе за 100 тысяч рублей платье певицы и снимется в нем в своем кино, это только пойдет на пользу самому наряду.

«Оно конечно будет на мне в обтяжку и растянется. Однако, думаю, после съемок оно вырастет в цене. То обстоятельство, что его носил именно я, тоже повысит стоимость. Я ведь человек не последний, в принципе. Сами посудите, какое впечатление это произведет на публику. Две легенды носили это платье — Фриске и Барецкий. Естественно, я не ставлю себя на один уровень с этой певицей», — сообщил собеседник ФАН.

Стас Барецкий поведал, на что именно он может потратить деньги после продажи наряда.

«Я возглавляю Союз профессиональных ритуальных агентов. Мы занимаемся благотворительностью. Сейчас как раз весна, сходит снег. Мы будем плотно заниматься уборкой кладбищ. Это затратный процесс, придется нанимать людей. Соответственно, все вырученные деньги пойдут на приведение могил в порядок», — пояснил шоумен.

В завершение он добавил, что вполне допускает мысль о том, чтобы отдать платье совершенно безвозмездно. Он назвал варианты, при которых возможен такой исход.

«Может быть я его просто так отдам, например, какой-нибудь фанатке или родителям Жанны Фриске. Возможно, разыграю среди поклонниц. Я не торгаш. Мне неинтересно устраивать аукцион», — подытожил потенциальный покупатель наряда звезды.

Ранее Стас Барецкий заявил о том, что готов приобрести платье Жанны Фриске для съемок своего фильма.