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Кедми рассказал, чем обернется для Зеленского попытка захватить Донбасс

Кедми рассказал, чем обернется для Зеленского попытка захватить Донбасс

Москва, 10 марта. Масштабная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе приведет к полному разгрому украинской армии. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Ранее в Сети появилось несколько видеороликов, на которых запечатлены железнодорожные эшелоны с бронетехникой ВСУ, следовавшие в Донбасс. При этом глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что Киев готовится к масштабной наступательной операции. По его словам, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают наемников, диверсантов и военную технику к линии соприкосновения, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе, передает «Экономика сегодня».

Кедми выразил уверенность, что украинский президент Владимир Зеленский надеется повторить опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, начав масштабную военную операцию на юго-востоке Украины. При этом эксперт выразил уверенность, что агрессия ВСУ в Донбассе обернется катастрофическими последствиями для Киева.

«Донецкие танки не остановятся ни в Харькове, ни в Днепропетровске. И даже не в Одессе. Это не прогноз — я выдвигаю предположения на основе того, что вижу и знаю... Ему ребята из Донбасса объяснят, что это значит. Пусть попробует. Пожалуйста», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинская сторона готовит удар по Донбассу, главной целью которого является втягивание России в масштабную войну, передает «Царьград».

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