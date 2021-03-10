Датский регулятор получил график строительства «Северного потока — 2»

Копенгаген, 10 марта. Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило расписание прокладки второй нитки российского трубопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне страны.

Об этом стало известно из сообщения главы пресс-службы агентства Туре Фалбе-Ханссон. Получение данного графика является условием продолжения строительства газопровода.

«Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А «Северного потока — 2», — цитирует ведомство ТАСС.

Организация поясняет, что перед началом строительных работ Nord Stream 2 AG должен предоставить скорректированное расписание. Причем датскому ведомству не нужно его утверждать.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова озвучила вероятные сроки завершения строительства российского газопровода «СП-2». Проект может быть завершен до конца текущего года, рассказала она Федеральному агентству новостей. Работы по прокладке второй нитки проекта в экономической зоне Дании должны проводиться в марте 2021 года. Датская сторона не создаст какие-либо трудности, так как она ранее согласовала проведение работ на своей территории, отмечает эксперт.