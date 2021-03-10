NI: Пентагон все еще грезит лазерными пушками из «Звездных войн»

Вашингтон, 10 марта. Мечты о «Звездных войнах» и лазерном вооружении до сих пор живут в умах американских военных, считают аналитики из США.

Орбитальное противоракетное вооружение, основанное на лазерных технологиях, может дать большие возможности в военной сфере, пишет автор портала The National Interest Крис Осборн в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, грезы об этом фантастическом оружии, широко применяемом в легендарной голливудской киноэпопее «Звездные войны», в скором времени могут стать реальностью.

Различные лазерные системы уже существуют, сказал эксперт. Тем не менее, исследования в этой области продолжаются, и больше всего военных интересует разработка космического оружия, способного бороться с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) при помощи лазера, отметил автор материала. Осборн подчеркнул, что уже ведутся работы по масштабированию мощности такого вооружения, чтобы позволить ему испепелять баллистические ракеты в космосе.

Лазерное оружие для уничтожения МБР должно обладать достаточной дальностью и мощностью, чтобы обеспечивать необходимую эффективность, считает эксперт. Осборн задался вопросом, что может выступить в качестве носителя противоракетных лазерных пушек. По его словам, такие системы могут быть установлены на орбитальных спутниках.

«Лазеры могут выстреливать непосредственно со спутников, чтобы прожигать дыры в МБР во время начальной фазы разгона, либо во время конечной фазы, когда они приближаются к цели», — пишет аналитик.

Американские специалисты трудятся над созданием и корабельных лазерных систем, мощность которых позволит лучу беспрепятственно проходить сквозь атмосферу Земли, подчеркнул автор статьи. Также разрабатываются космические беспилотники, способные курсировать за пределами атмосферы в разведывательных, противоракетных и ударных целях, добавил он.

«Предстоит проделать много работы, однако первоначальные усилия обнадеживают, поскольку многие считают, что космическая среда весьма благоприятна для лазерного оружия», — уверен Осборн.

Эффективность лазерного вооружения за пределами атмосферы нашей планеты повышается, так как на излучение не действуют различные внешние факторы, ослабляющие его, к примеру, погодные условия, обратил внимание эксперт. По его словам, лазерный луч может ослабевать на больших расстояниях, поэтому подобное космическое вооружение должно быть основано на принципе объединения нескольких лучей для достижения необходимой мощности и дальности.

Ранее американские инженеры представили макет боевого лазера для истребителей ВВС США, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.