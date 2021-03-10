Продюсер Муцениеце раскрыла правду о «романе» актрисы с женатым режиссером

Москва, 10 марта. Актриса Агата Муцениеце не стала бы начинать отношения с женатым мужчиной, заявила ее продюсер Мариам Андреевская, комментируя сплетни о «романе» с режиссером Климом Шипенко.

В Сети ранее появились кадры, на которых запечатлены влюбленные, похожие внешне на Муцениеце и Шипенко. Примечательно, что режиссер женат. Он счастливо живет в браке с актрисой Соней Карпуниной и воспитывает дочь Клементину. У него также есть сын Дилан от предыдущих отношений.

Интернет-пользователи уже принялись обсуждать поступок разведенной Муцениеце. Но ее продюсер Андреевская утверждает, что никакого романа нет и быть не может.

«О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью», — раскрыла она правду StarHit.

Муцениеце в прошлом году развелась с актером Павлом Прилучным. Артисты в браке стали родителями двух детей. Звезда «Мажора» недавно опубликовал снимок, на котором его сын Тимофей запечатлен в инвалидном кресле. Фанаты перепугались за здоровье мальчика, но оказалось, что это всего лишь реквизит.