Минцифры РФ не будет требовать от россиян обязательной сдачи биометрии

Москва, 10 марта. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не будет требовать от россиян обязательной сдачи биометрии для пользования госуслугами.

Об этом сообщили в министерстве. Ранее появилась информация, что в ведомстве собираются ускорить процесс сбора и оформления биометрических данных россиян. Имеются в виду записи в Единой биометрической системе (ЕБС).

Сейчас в ней сделано 164 тыс. записей, а через два года их число планируется увеличить до 70 млн. Предполагается, что некоторые госуслуги на портале в дальнейшем можно будет получать только при наличии биометрических данных.