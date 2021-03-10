Певец Стас Пьеха объяснил, почему отказывается от участия в ток-шоу

Москва, 10 марта. Известный российский певец Стас Пьеха заявил, что очень скептически относится к ток-шоу на федеральных каналах и не желает в них участвовать.

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи считает, что на ток-шоу нужны эксперты, а не любители комментировать все подряд. При этом приходить на эфир только ради того, чтобы «засветиться», ему не интересно.

«Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла», – пояснил певец в интервью News.ru.

Участник «Фабрики звезд» вспомнил, что у его семьи уже был негативный опыт общения с телевизионщиками. Однажды 83-летняя бабушка Эдита Пьеха попала под «обстрел» камер журналистов, которые проникли к ней в дом. По словам Стаса, они отсняли какой-то материал без разрешения певицы, а потом позвали ее на программу. В итоге семья Пьехи отказалась от этого шоу.

У исполнителя хитов «Я с тобой» и «Она не твоя» всегда много работы. Он продолжает заниматься развитием своей сольной карьеры и записывает новые клипы. Параллельно сценической деятельности Стас Пьеха руководит клиникой по лечению алкоголизма и наркомании, которая находится в Москве.